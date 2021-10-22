人民币急涨 升至六年最强水平

中国人民币兑贸易伙伴货币的汇率迅速升至六年来的最强水平，但当局并未流露出担忧情绪，也未进行干预。

据路透社报道，人民币自9月初以来攀升，本周兑美元升至四个月高点并突破6.4，但中国迄今没有进行直接干预或口头干预。中国外管局局长周三表示，当局将保持人民币的稳定。

路透社评论说，在经济放缓迹象不断增多之际，这种沉默态度让分析人士猜测，中国人民银行正在实践让市场力量决定人民币走势的承诺。

有分析认为，中国政府专注于为房地产、科技和其他许多行业重新制定规则和融资方式时，顾不上人民币。另一种看法是，中国人民银行正在等待美国联邦储备委员会（美联储/FED）开始政策紧缩行动，美联储收紧政策可能会减少推动人民币上涨的外国资金流。

无论如何，随着人民币贸易加权指数周三突破100大关，此为该指数2015年底推出以来首见，市场参与者迫切希望得到一些澄清。

马来亚银行（Maybank）的分析师说：“保持美元兑人民币稳定可能是目前的甜蜜点。”他们同时指出，目前人民币走强正在帮助内地进口商抑制稀缺原材料和能源进口成本的上升。

缺电、整顿房地产业以及防疫封锁，导致中国第三季经济增长大幅减速，但央行一直保持利率稳定并严格控制现金供应。

华侨银行大中华区研究主管谢栋铭指出，中国央行货币政策司司长孙国峰关于保持货币条件基本平衡的最新讲话，是未来行动的一个信号。

谢栋铭说：“我的感觉是，央行现在非常自信和从容。资本外流的风险很低，流动性相对容易控制。”此外，不断增长的贸易顺差、资本流入和银行体系美元过剩，将可以让人民币保持坚挺。

路透社的报道称，虽然中国的货币当局在过去四年里容忍了人民币相对较大的波动，其稳定的货币储备证明了这种放手的立场，但汇率仍然受到央行的严格管理。

除了向对人民币单向押注发出口头警告外，在人民币快速升值时，当局有时会调整准备金规定、或使用其每日人民币参考价、或让国有银行介入互换市场加以影响。

自2016年以来，CFETS贸易加权指数大多保持在92至98的范围内，而外汇储备略高于3万亿美元（4.04万亿新元）。

今年迄今为止，CFETS指数上涨了5.75%，主要是受人民币兑日圆、欧元、韩元上涨推动，因为流入中国债券和股票的资本以及出口商获利激增。

相比之下，人民币兑美元汇率上涨约2.2%。瑞穗银行驻香港的首席亚洲外汇策略师张建泰说：“CFETS指数突破100应该会给中国的出口带来压力。”但他指出，中国出口仍然格外强劲，“这解释了为什么央行能容忍人民币走强。此外，在北京和华盛顿正在评估第一阶段贸易协议之际，人民币走弱可能会比较敏感。”

有分析师称，中国人民银行可能容忍人民币走势的另一个原因是银行系统中的美元过剩，这些美元是过去几年国有银行和企业将过剩的美元获利和资金流入存入存款而积累起来的。

虽然中国人民银行一直保持观望，但那些美元存款已经增长，仅略低于6月达到的逾1万亿美元的峰值水平。

能证明美元过剩的最新证据是，国家外汇管理局的国际收支报告显示，今年前六个月，中国的“其他”境外投资净值为2,653亿美元，其中大部分是存款和贷款。

东吴证券首席宏观分析师陶川说：“我们认为，美元流动性滞留在国内，是导致人民币脱离其基本面的一个关键原因，央行已经退出了频繁的外汇干预...缺乏外国投资渠道和国内金融机构面临的限制，导致主要为美元的大量外汇堆积在商业银行的账户上。”