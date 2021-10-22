中演协要求对李云迪进行从业抵制 参演节目被下架

中国“钢琴王子”李云迪因嫖娼被北京朝阳公安分局行政拘留。中国演出行业协会今天发布公告，表示对演艺人员李云迪的违法行为进行道德申斥，并根据相关规定，要求会员单位对其进行从业抵制。

中国演出行业协会发布的公告称，遵纪守法是作为普通公民的基本素质。作为公众人物，李云迪的行为表现出其法律观念淡漠、道德自律缺失，其行为违反法律法规，违背社会公德，造成恶劣影响。

协会对演艺人员李云迪的违法行为进行道德申斥，并根据《演出行业演艺人员从业自律管理办法》的规定，要求会员单位对其进行从业抵制，并郑重提醒广大演艺从业人员，务必加强自省自律，提高遵纪守法意识，自觉规范言行。以身试法，终将自食恶果。

据了解，李云迪参与的包括《披荆斩棘的哥哥》前七期节目以及《哥哥的少年时代》前两期等综艺节目已被全线下架。李云迪在个人微博发布有关《披荆斩棘的哥哥》的宣传也已被删除。

李云迪今年8月曾受邀担任广州城市形象代言人。有网民发现，不久前李云迪还曾出现在广州文旅宣传片中，但在警方通报发出后，相关影片已被删除。

李云迪也曾与多家知名品牌进行合作，包括曾担任长城汽车及广汽丰田的旗下汽车品牌的代言人。目前，在这两个汽车品牌已经撤下李云迪相关的代言宣传照等内容。