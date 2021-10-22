北京新增四例本地确诊病例 昌平区一地调整为中风险地区

北京市昨天新增四例京外关联本地冠病确诊病例，北京昌平区北七家镇宏福苑社区即日起被调整为中风险地区。

根据北京头条客户端消息，北京市疾控中心副主任庞星火在今天召开的疫情防控工作新闻发布会上通报了上述最新疫情情况。

通报称，北京昌平区北七家镇宏福苑社区昨天新增四例京外关联本地冠病确诊病例，近14天累计报告四例京外关联确诊病例，即日起，将昌平区北七家镇宏福苑社区调整为中风险地区。

昌平区副区长佟立志在会上介绍说，昌平区新增四名内蒙古旅游返京新冠病毒核酸检测阳性人员。 昌平区立即响应，迅速行动，开展流调排查。截至目前，已排查密切接触者194人，已转运到集中隔离点78人，全部落实隔离管控措施，其余116人正在转运中。区内已准备好四处集中隔离观察点。

此外，昌平区连夜启动社区管控。按照从严从紧的原则划定风险区域：一是将宏福苑小区、白各庄新村西一区划为封控区域，确保居民足不出户；二是将宏福苑小区周边区域、白各庄新村小区除西一区外的其他区域划为管控区域，人员只进不出，周边学校停课，在校学生封闭管理，老年公寓封闭管控，商户等服务场所暂停营业；三是将北七家镇、沙河镇其他区域列为防范区，强化社会面管控，严格限制人员聚集。同时，在党员干部中组建2800人的居家观察服务保障队，做好居民生活必需品保供、垃圾清运等工作，保障群众正常生活需求。

佟立志还介绍，昌平区迅速进行核酸检测，连夜对病例居住的宏福苑小区、白各庄新村西一区及周边区域相关人员进行采样检测，计划检测34700人，截至上午10时已检16000人，预计下午13时前全部采样完毕。同时，做好大范围、大规模核酸检测各项准备。

同时，昌平区连夜调度部署疫情防控工作，全区立即进入应急状态，通过敲门行动等方式，开展重点地区进返京人员大排查。在全区范围内加强测温、查证、验码、登记等管理措施，各医疗机构严格落实预检分诊、院感防控等措施，倡导不聚餐、不聚会、不聚集，加快推进新冠疫苗加强针接种。