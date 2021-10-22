是否救恒大？万科主席：冬天了谁都冷

中国龙头房企万科董事会主席郁亮周五在公司的业务交流会上被问到有否考虑“帮扶”深陷债务危机的同业中国恒大时称，“首先要保证自己的安全才能去救人”。

综合界面新闻和路透社报道，郁亮在万科业务交流会上被问到会否出手救恒大时表示，“行业冬天来了谁都冷，首先要保证自己的安全才能去救人。”

郁亮说，在行业冬天中本身能否过去尚未清楚，现在去帮忙是添乱。作为行业有影响力的企业，万科会积极想方设法在力所能及的范围、在需要公司的情况下，去做一些对行业有益的事情。

作为行业龙头，万科一直坚持要“稳”。公司今年一季度末顺利回归“绿档”，各项指标均符合重点房地产企业资金监测和融资管理规则要求。截至6月底止集团净负债率为20.2%；持有货币资金（含受限存款）达1952.2亿元人民币（410.62亿新元）。

在8月末的半年业绩会上，万科总裁、首席执行官祝九胜曾表示，近几个月有与恒大接触并作一些探讨，但没有实质性的更多合作。他并多次提到万科是“稳字当头”，确保经营安全比较重要。

市场对负债高达逾3000亿美元（4036.65亿新元）的恒大资金紧绌问题可能在中国金融体系蔓延忧心忡忡，事实上，恒大问题已在全球掀起波澜。尽管恒大积极探讨出售资产自救，但目前除了早前成功出售盛京银行外，其出售资产的情况尚未取得重大进展。原本可透过出售恒大业控股权予合生创展，套现逾200亿港元的交易亦最终告吹。

