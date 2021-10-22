学者顾清扬：中国经济充满韧性

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬说，在全球经济都处于困难时期的背景下，中国第三季度经济增长比较令人满意，中国推动高质量发展，经济充满韧性。

据新华社今天（22日）报道，顾清扬接受新华社专访时说，评估经济态势不能只看孤立的数值，中国经济第三季度同比增速虽然低于前两季度增速，但这是在去年第三季度比较高的基数上增长的。另外，从中国经济结构分析，中国高新技术产业增速较快，高质量发展的势头已经显现。而且，中国物价总水平仍处低位，这说明在全世界高通胀背景下，中国取得了低通胀和稳增长的成绩。

中国官方周一发布经济数据，第三季GDP同比仅增长4.9％，较二季度增速明显放缓三个百分点。

顾清扬说：“从国际上看，由于新冠疫情，全球供应链和能源供应都出现问题，这在欧洲、美国尤为明显。前不久国际货币基金组织下调今年全球经济增长预期，对欧美国家和日本的下调幅度都比较大。在这样一个外部环境极不确定的情况下，中国经济当然也会受到影响。”

他认为，全球通胀水平走高，特别是美国量化宽松导致的高通胀，是制约中国经济增长的一个重要原因。另外，疫情导致全球经济复苏缓慢，拖累了中国的对外出口。全球供应链出现混乱，也使得中国的出口货物不能及时到达目的地国家。

顾清扬说：“总之，今年第三季度，对中国、对全球都是一个比较困难的时期，在这种情况下，中国能取得这样一个成绩，比较令人满意。看问题不能只看简单的数字，还要看数字后面的结构及深层原因。从这些方面综合来看，中国经济正在高质量发展，非常有韧性。”