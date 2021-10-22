中国煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部缓税

中国国家税务总局今天发布文件，对煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部办理缓税，以配合做好今冬明春能源电力保供相关工作。

根据中国税务总局官方微信消息，税务总局制发《关于做好今冬明春能源电力保供 实施支持煤电企业纾困解难税收措施的通知》，对煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部办理缓税，加快增值税留抵退税办理进度，加大相关行业性、普惠性税费优惠政策落实力度，并在各级税务机关逐级建立内部工作推进机制和跨部门协同机制，确保各项减税、退税、缓税措施落地落细。

文件指出，各地税务部门按照统一部署，逐户摸排煤电和供热企业经营和税收情况，细致梳理企业税费优惠政策清单，上门开展“一对一”宣传辅导，按照有关规定简化“减、退、缓”税办理程序和资料报送，确保应减尽减、应退尽退、应缓尽缓。

国家税务总局最新数据显示，截至前天（20日），全国税务系统共为纳入“电力保供”税收扶持的煤电和供热企业办理“减、退、缓”税75亿元（人民币，15.7亿新元），有效缓解了企业资金困难和经营压力。

税务总局相关负责人表示，税务部门下一步将继续深入贯彻落实党中央、国务院有关部署安排，精准对接煤电和供热企业涉税需求，持续完善制度机制，扎实推进各项税收支持措施落实落细，切实缓解企业经营困难，为做好能源电力保供工作、助力经济社会平稳健康发展贡献税务力量。

