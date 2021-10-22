中国发布联合国合作立场文件反对“伪多边主义”

中国外交部今天发布《中国联合国合作立场文件》。文件指出，中国始终高举多边主义的旗帜，践行真正的多边主义，坚持国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握，坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，坚决反对搞集团政治、小圈子等形形色色的“伪多边主义”，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

根据央视新闻报道，文件指出，当前世界格局深刻变革，冠病疫情起伏不定，世界经济艰难复苏，同时和平与发展仍然是时代主题，维护多边主义、加强团结合作、共同应对挑战的呼声更加强烈。今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。立场文件展现了50年来中国对联合国各领域工作作出的突出贡献，就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述中方立场和主张。

文件指出，中国始终高举多边主义的旗帜，践行真正的多边主义，坚持国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握，坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，坚决反对搞集团政治、小圈子等形形色色的“伪多边主义”，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。全球发展应当坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，推动构建全球发展命运共同体。中国将同世界各国携手前行，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

