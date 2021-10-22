台国防部长回应拜登承诺：原则期望自己的台湾自己救

针对美国总统拜登说，一旦中国大陆向台湾发动攻击，美国将履行保护台湾的承诺，台湾国防部长邱国正今天在立法院答询时表示，原则期望“自己的台湾自己救”，但任何国家团队对台湾军队备战、国防安全有利，都乐见其成。台湾行政院长苏贞昌则说，

根据联合报报道，民进党立委庄瑞雄也询问邱国正，是否将争取台美联合军演，回应拜登承诺。邱国正说， 军队本务工作就是做好战备整备工作，“原则期望自己台湾自己救”，但任何国家、团队对军队备战、国防安全有利，都乐见其成。他也表示，这是个良机，对于友邦、民间朋友对台湾的支持，当然会顺势做一个要求，但以过往经验，跟美方都有交流，此议题不仅于此时才提出，平常会议就可做论述。

此外，庄瑞雄质询行政院长苏贞昌时还提到，欧洲议会通过“欧盟－台湾政治关系与合作”报告，苏贞昌对此表示，感谢台湾人民共同努力，让台湾在全世界越来越受重视，尤其外交部同仁非常努力，过去欧洲跟台湾比较少接触，也不太了解台湾，感谢外交部长吴钊燮，让台湾不只跟欧洲国家很有往来，参议院长也来台湾国会演讲，很多交流也在进行中。

吴钊燮说，台湾跟欧洲交往新时代已经到来，下周他也将去欧洲访问，这件事情在以前很难想像，未来还会有很多访客到台湾。他也表示，台湾跟欧洲关系不断进展，原因是民主化经历相同，共同支持民主理念，以及台湾良善力量被国际看到。

拜登今天在美国有线电视新闻网（CNN）举办的市民大会上，两次被问到如果中国大陆攻击台湾，美国是否会保护台湾。拜登说：“是的，我们有这方面的承诺。”

CNN的报道指出，拜登的说法似乎与美国“战略模糊”（strategic ambiguity）策略背道而驰。

在拜登发表上述言论后，一名白宫官员澄清，拜登并未宣布要改变美国的台湾政策，美国在台海问题上的政策也没有发生任何改变。