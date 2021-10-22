李佳琦和薇娅一晚卖出189亿人民币商品

天猫双十一预售10月20日开启。当晚，中国网红电商主播李佳琦直播间观看数突破2亿。电商主播薇娅的直播观看数同样破2亿。直到直播结束，李佳琦和薇娅直播间观看数近5亿。

据第一财经和21世纪经济报道，小葫芦监测数据显示，李佳琦直播最终销售额达到106.53亿元（人民币，下同，22.42亿新元），薇娅直播销售额为82.52亿元，第三名雪梨直播销售额为9.3亿元。据统计，李佳琦和薇娅两个人一天内直播间的合计成交额达189亿元，跑赢了超过4000家上市公司去年全年的营业收入。

对于这串数字，有些网友表示非常惊讶：“没见过世面的我从个十百千万开始数，这到底是多少钱，长这么大第一次晕数字。”还有网友表示，“以后说出去，咱们也都是参加过百亿项目的人了。”

就连李佳琦本人也感到十分惊讶，发文称，“我们日常2000万人看，今天2.5亿。所有女生们，你们是从哪里冒出来的。”

中国直播企业注册量不断上升。2021年前9月，中国新增直播企业10.9万家，同比增长284.93%，超过2020年全年直播企业注册量。最近的8月、9月，中国均新增直播相关企业1.92万家。今年单月直播企业注册量远远超过2020年。值得注意的是，今年个别的单月注册量已超过往年份的全年注册量。

从区域分布来看，浙江以2.23万家直播企业排名第一。广东省、山东省分别有直播相关企业2.19万家，2.16万家，排第二、三名。此后依次为福建省、辽宁省、江苏省等。

从城市分布来看，广州市位居榜首，拥有1.07万家。杭州市、西安市分别有直播企业1.03万家、8034家，排在前三。此后依次为深圳市、海口市，济南市等。