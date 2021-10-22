腾讯、华为等企业承诺不超范围采集信息、不监听个人隐私等

中国互联网巨头腾讯、华为等20余家重点APP运营企业今天签署《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》，承诺不超范围采集信息、不监听个人隐私，不利用大数据“杀熟”，不利用敏感个人信息进行线上精准营销和线下推销等。

根据深圳特区报报道，来自网络社交、直播、游戏、电商、金融、物流、交通、社区服务等多个应用领域运营主体的相关负责人在中共深圳市委网信办联合深圳市公安局、市市场监管局等主办的深圳市APP个人信息共护大会上签署了上述承诺书，向社会公开作出“不超范围采集信息，不强制索要用户授权，不利用大数据杀熟、不滥用人脸识别数据，不监听个人隐私”等承诺。

深圳市委网信办主要负责人表示，深圳是互联网大市，互联网站和APP数量位居全国各大城市前列，强化个人信息保护尤为重要。头部企业要带头落实主体责任，做到“言必信、行必果”，把承诺落实在实际行动上，建立严格的个人信息保护合规制度体系，确保用户放心下载、放心使用，为全市广大APP运营企业发挥表率作用。

腾讯等参与签署承诺书的企业表示，将严格遵守国家各项法律法规，自觉主动践行自律承诺，积极推动行业自律，带动引领全市互联网企业加强个人信息保护，充分保障用户合法权益。

