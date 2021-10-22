中国促美在台湾问题上谨言慎行

美国总统拜登当地时间昨天说，一旦中国大陆向台湾发动攻击，美国将履行保护台湾的承诺。中国大陆外交部今天敦促美国在台湾问题上谨言慎行，并称任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。

他指，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地，任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。

汪文斌说：“我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。”

拜登在美国有线电视新闻网（CNN）于当地时间昨天举办的市民大会上，两次被问到如果中国大陆攻击台湾，美国是否会保护台湾。拜登说：“是的，我们有这方面的承诺。”

CNN的报道指出，拜登的说法似乎与美国“战略模糊”（strategic ambiguity）策略背道而驰。

不过，美国白宫周四指，没有改变对台湾的政策，总统拜登也没有宣布任何政策调整。一位白宫发言人说：“美国与台湾的防务关系以《台湾关系法》为指导。”