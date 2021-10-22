下午察：从“钢琴王子”到劣迹艺人

2000年，18岁的李云迪获颁第14届肖邦国际钢琴比赛冠军，既是肖邦赛73年历史上最年轻的冠军得主，也是首位夺下肖邦赛冠军的中国钢琴家，赢得了全世界的注目礼。

昨天（21日），是这位中国“钢琴王子加冕21周年后的第三天，他却因为嫖娼，被北京市公安局朝阳分局在官方微博上通报，并被行政拘留。

新闻迅速登上微博热搜和百度热搜前两名，一夜之间，昔日“钢琴王子”变成了“劣迹艺人”。

朝阳群众又立奇功？

据昨晚发出的通报，北京朝阳区警方是在“近日接群众举报”有人在某小区卖淫嫖娼后开展调查，才查获此案。

通报中的这句“接群众举报”，引来网民纷纷称颂：“朝阳群众，再立新功。”“神一般的朝阳群众。”“朝阳群众，名副其实的世界警察。”

事缘北京警方已经不是第一次发布消息称根据“群众举报”而在朝阳区破案。

朝阳区是北京城六区面积最大的区，由于该区涵盖CBD（中央商务区）、外国驻华大使馆区、时尚商圈三里屯以及高档住宅区，地理位置优越，一直是名流在北京的热门聚居地。

2013年，北京警方发布消息称，根据群众举报，在朝阳区一小区抓获进行卖淫嫖娼的网络大V薛蛮子，朝阳群众自此渐成网络热词。2014年朝阳区爆出多起明星吸毒事件，为警方提供线报的朝阳群众更因此名声大噪。

据《北京青年报》报道，所谓的朝阳群众，其实是由社区治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻员、治保积极分子组成，他们可能社区里戴着红袖标的热心居民，也可能是门店小卖部的店主，或树下乘凉的老人、晨练的大爷大妈，一发现可疑情况，就会向社区民警汇报。

这些年来，被“朝阳群众”举报吸毒和嫖娼行为的名人，就包括陈羽凡、满文军、高明骏、莫少聪、薛蛮子、李代沫、黄海波、张元、宁财神、张耀扬、高虎、王全安、尹相杰、王学兵、傅艺伟、边策及毛宁等。

现在，名单上又添多一人：李云迪。

有评论就说，朝阳群众不愧是“娱乐圈克星”，被他们盯上，不管腕有多大，最后都难逃一劫。

李云迪被套路了？

有网民煞有其事地认为，李云迪是“百分百被套路了”，意思是中了他人所设的圈套，“肯定被套路了……哪有这么巧的事”“是有人下套，然后勒索不成，然后就报警”。

还有网民因为辽宁沈阳昨天上午发生的重大爆炸事故而质疑：“为什么每次重大事件出现，中共一定会爆出民间的嫖娼新闻？”

但也有网民反驳说，“被套路也是（因为）自己立场不坚定”。

其实，昨天早在北京警方发出通报前，李云迪原本正在参与的湖南卫视综艺节目《披荆斩棘的哥哥》就被网民曝出，有他亮相的镜头，都一度被删减或打马赛克，显示他很可能“出事”了。

此外，从警方昨晚的通报措辞“近日接群众举报”“警方对此开展调查”看来，调查应该已经进行了一段时日，而非突发案件。

网上还热传未经证实的消息称，李云迪因嫖娼被抓已经不是第一次了，今年上半年就已经被抓了一次，但并未流传开来。更有大V曝光李云迪被抓细节时指警方是经过“耐心蹲守”，才最终发现李云迪涉黄实锤，甚至还查到李云迪和嫖娼对象的微信转账记录等等。

虽然外媒意有所指地点出中国不少异议人士曾被官方以嫖娼罪名拘捕判刑，但李云迪与异议人士实在沾不上边，更有可能是撞在官方整治中国娱乐圈的刀口上。

一只脚踩进娱乐圈的钢琴家

李云迪出身象征高雅的古典音乐界，外表年轻俊秀，18岁就赢得国际大奖，回国后受到民族英雄式的欢迎，19岁时首次登上央视春晚舞台，还发行了首张古典音乐专辑。接下来的20年，他发行了20多张个人专辑，荣获国际荣誉数十次，各大国际音乐厅都曾奏响他的音符，目前在微博上拥有2000多万粉丝。

不过，2008年，为李云迪发行专辑的德国留声机公司和他解约，改与中国另一名青年钢琴家，以风格豪放、对民众具吸引力见称的郎朗签约，许多乐评都认为此事对李云迪后来的发展影响极大。李云迪过去虽然也常上电视受访，但因为个性上较为腼腆，在镜头前的形象仍维持与其音乐一样的内敛风格。2008年之后，李云迪更多地参与电视节目，积极改变过去的温文儒雅形象，不只大量参加综艺节目争取曝光，甚至还在节目中唱歌跳舞、演脱口秀，让自己成为一位具有钢琴家光环的娱乐界明星。2012年央视蛇年春晚，他与男星王力宏的同台，一夜爆红，两人交往的传闻成为娱乐新闻的热门话题，他的微博粉丝也在那时候大涨。

李云迪去年参加了“脱口秀大会”表演，被称为“跨界首秀”。（视频截取）

李云迪今年参与的热门综艺节目《披荆斩棘的哥哥》如今已被下架。（视频截取）

李云迪的转变招来不少批评，一些古典音乐界人士认为，李云迪以全球顶尖钢琴家的身份不断参与通俗的综艺节目，降低了自己的格调，同时也荒废了琴艺。果不其然，李云迪后来在演奏会上出现几次弹错音的意外，成为音乐界的热门话题。2013年后，李云迪把音乐事业重心转回中国大陆，但随着媒体环境的改变，他在音乐版块的新闻已远远不及在娱乐版块花边新闻的曝光率，有关他让自己的形象过度商业化的批评，也愈发地侵蚀他在古典音乐界的声誉。

有评论者说，李云迪如今已非严格意义上的古典音乐家，他的真实定位是利用肖邦国际钢琴比赛得奖少年天才身份，到娱乐圈来吸取流量，满足广大观众“高雅”幻想的娱乐圈人士。由于中国没有丰厚的音乐会和唱片消费文化，古典乐迷数量很少，中国的古典音乐市场一直以来消费的就不是唱片和演奏会，而是头衔和流量。坐拥头衔和流量的李云迪，因此赚着专心搞音乐的人一辈子都赚不到的钱。

这些年来，李云迪频频和不同女星与圈外女性传出过绯闻，但绯闻归绯闻，和嫖娼不可同日而语。现在，他钢琴王子的形象、大艺术家的人设已彻底崩塌，相关节目视频纷纷被打码、下架，商务代言恐怕也会掀起解约潮，央视网评更将他和“挑战社会良知、道义乃至法律尊严”的明星大腕相提并论，看来沦为被官方严厉封杀的“劣迹艺人”，也许为时不远，事业前景堪忧。