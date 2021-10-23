中国发改委：坚决做到限电不拉闸

中国国家发展改革委前天（21日）主持召开座谈会，研究工业领域合理用能和保供稳价工作时指出，坚决做到限电不拉闸、限电不限民用，必要时“压非保民”，坚决保障好民生和公共服务用能需求。

根据“国家发展改革委”微信公号消息，会议指出，今年9月份以来，国内电力、煤炭供需持续偏紧，全国一些地方采取有序用电，个别地方出现了“拉闸限电”现象，对工业生产乃至民生造成影响。国家发展改革委会同有关方面，统筹施策、多措并举，坚持市场化法治化原则，不断健全节约用能的激励约束政策，从供需两端出发，统筹有序推进碳达峰碳中和、保供稳价和能源安全工作，推动能源行业平稳健康发展，促进经济平稳运行，维护社会大局总体平稳。

会议强调，能源安全保供事关发展大局，要准确把握当前能源供需形势，做好工业领域合理有序用能管理。一要坚持民生优先，进一步优化用能结构，坚决做到限电不拉闸、限电不限民用，必要时“压非保民”，坚决保障好民生和公共服务用能需求。二要做好保供稳价，工业领域重点企业要强化责任担当、加强行业自律，在市场需求增长、能源供应偏紧的情况下，自觉承担工业品保供稳价主体责任，组织好日常生产和销售经营，不得随意涨价，确保国内供应。

会议还要求，要利用绿色电价引导节能降耗，充分发挥电价杠杆作用，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价机制，高耗能企业市场交易电价上浮不受20%限制，推动用能企业主动提升能源利用效率，加速落后产能淘汰出清；严格规范“两高”项目建设运行，严肃查处违规审批和建设行为，通过绿色电价、节能监察、环保监督执法等手段，加大市场化法治化调控力度，引导“两高”项目合理用能。要统筹做好重大生产力布局，强化石化等产业规划实施刚性，严格执行有关行业产能置换政策，提高行业集中度，避免“遍地开花”；分类指导重点行业节能降碳技术改造。要认真落实《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，扎实推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等8个重点行业节能降碳技术改造，提高行业能效水平。工业领域重点企业要积极履行社会责任，充分发挥“风向标”作用，带头开展节能降碳技术改造，引领本领域合理有序用能。

会议要求，工业企业要积极响应国家号召，认真履行社会责任，自觉服从国家大局、服从政府部门限电调控指令，充分发挥担当精神，加强分析研判，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，为保障人民群众温暖过冬、推动工业领域节能降碳和绿色发展、实现碳达峰碳中和目标作出新的更大贡献。