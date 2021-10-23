专家认为拜登“保护台湾承诺”是口误

美国总统拜登当地时间周四称，美国有保护台湾的承诺，白宫周五澄清，这并不是在暗示美国改变对台政策，多位专家则认为拜登口误失言。

据路透社报道，拜登周四晚间在美国有线电视新闻网（CNN）举办的市民大会上，两次被问到如果中国大陆攻击台湾，美国是否会保护台湾。拜登说：“是的，我们有这方面的承诺。”

但在周五的新闻发布会上，白宫发言人普萨基说，美国对台政策没有任何变化，“总统没有宣布我们的政策有任何变化，也没有做出改变政策的决定。”

美国马歇尔基金会台湾专家葛来仪（Bonnie Glaser）称，拜登的言论是 “口误”，并说华盛顿有保卫台湾的承诺“显然并非事实”。

她说：“有些人认为是在故意发出不明确的信号，但在我看来，这毫无意义。一个令人困惑的美国政策会削弱威慑力。”

另一位台湾问题专家、前任美国在台协会台北办事处处长包道格（Douglas Paal）指出，拜登在市民大会上的重点是推销他的国内经济议程。

包道格说：“尽管他（拜登）在外交事务上享有盛名，但当他分心时，偶尔也会不那么精确，白宫迅速发布‘政策未有改变’的更正是正确的，因为目前政策正是如此。”

中国外交部新闻发言人汪文斌昨天指，中国在核心利益上没有妥协的余地。他敦促美方遵守一个中国原则，在台湾问题上谨言慎行，“不要向台独势力发出任何错误信号。”

台湾总统府昨天则称立场不变，“遇到压力不屈服，得到支持不冒进。”