百度：未来五年培养500万AI人才

中国科技巨头百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏称，未来五年，百度将为社会培养500万人工智能（AI）人才。

据新浪财经报道，李彦宏今天（23日）在北京大学新工科国际论坛发表演讲时说，当下的中国有培育领军人才和战略科学家最好的土壤，百度将为国家战略科技力量的建设持续贡献。

在新工科建设和人才培养上，李彦宏说，新工科重在培养人才的工程思维，把复杂问题简单化，结合实际在“妥协”中循序渐进。同时，新工科时代的人才，要具备创新、跨界和开放三大能力。他也建议，要加强校企双方的联动，相互学习共同成长。

在产业实践与技术落地上，李彦宏以自动驾驶为例，提出百度和特斯拉都是“工程思维”。特斯拉选择的路径是自动化程度的渐变。百度选择的路径是自动驾驶行驶范围的渐变，从部分道路的全无人驾驶开始，逐步扩大地域范围，从而走向L5级的完全自动驾驶。

李彦宏认为，未来十年人工智能领域将有八项关键技术，会实现从量变到质变，分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI芯片和个人智能助手。李彦宏说：“这八项技术的突破，将会广泛改变人们的生产和生活方式，这是我深信不疑的，而这八项技术也将是百度坚定投入的方向。”