胡锡进：李云迪不是吴亦凡 网络反应避免过犹不及

中国钢琴家李云迪前晚（21日）因嫖娼被行拘，在中国多家官媒轮番发文狠批，同时也被多家行业协会取消资格、进行抵制后，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天发文称，李云迪嫖娼被抓是自食其果，但他毕竟不是吴亦凡，其违法行为对社会的危害是相对较轻的，他呼吁互联网能够彰显惩恶扬善的爱憎分明，也要展现道义的丰富性，避免在任何方向上过犹不及。

胡锡进在个人微博中写道，李云迪嫖娼被抓，这是他自食其果。他是明星，其动向告知公众顺理成章；这么大的一个瓜网上议论纷纷，口诛笔伐，互联网的舆论生态如此；行业协会第一时间表态：鉴于李云迪违法背德对其进行从业抵制，这是正确的反应。

胡锡进说，但是把事情加在一起，又觉得哪个地方有点不合适。李云迪因嫖娼受到行政拘留处罚，后来的情况像是他被“挂着牌子在互联网上游街”了，有些人批评他，对他的“失足”表达可惜，还有很多人朝他吐唾沫，有些媒体话说得很重，上纲上线的仿佛他犯了重罪，相关的行业与他“划清界限”也在第一时间赶到。于是互联网上又有人反过来问：这是不是有点过了？

胡锡进说，李云迪无疑做错了，而且违法了。他是明星，连带付出名利场上的额外代价也是必然的。明星不自律，就需承受人越红跌得越重的风险。但李云迪毕竟不是吴亦凡，其违法行为对社会的危害是相对较轻的。每个人都有直抒胸臆对他进行斥责的权利，与此同时，所有反应叠加在一起，应该展现的是社会对他处理与法律和道德相适配的恰当感。

胡锡进文末呼吁，社会需要方向明确、规则清楚、底线坚决，同时内部空间充足，除了正确和正义，严肃和严厉，还要有善意和耐心，鼓励治病救人。他希望互联网能够彰显惩恶扬善的爱憎分明，也要展现道义的丰富性，避免在任何方向上过犹不及。

这是胡锡进在李云迪被行拘后于社交平台再度发声。在李云迪嫖娼消息爆出当晚，胡锡进就在其头条号发文称为“李云迪感到可惜”。

文章说，这就叫大风大浪都过来了，却翻船在了小河沟里。多强大的人，多红的人，都是脆弱的。有时就会输在一念之间。一个人越成功，自我约束就是越重的课题。

中国官媒央视新闻前晚发文批评李云迪是“自作孽不可活”。中国音乐家协会昨天宣布取消李云迪会员资格。中国演出行业协会同天发公告要求会员单位对李云迪进行从业抵制。

李云迪参演的芒果TV综合节目《披荆斩棘的哥哥》相关内容目前在社交媒体上均被删除，多期节目显示已下架。