中国首艘万吨级海事巡逻船“海巡09”轮列编

中国首艘万吨级海事巡逻船“海巡09”轮今天在广州南沙列编，加入中国海事执法序列，标志着中国目前吨位最大、装备先进、综合能力强，具有世界领先水平的公务执法船正式投入使用。

根据央视新闻报道，作为海事系统首艘万吨级深远海综合指挥旗舰，“海巡09”轮具备高海况下的跨海区安全巡航及应急搜救能力，可实现空海一体综合执法和全球巡航救援，将成为中国海上重要的巡航执法、应急协调指挥、海上防污染指挥动态执法平台。

“海巡09”轮作为中国大型海事公务船队的重要组成，该轮的投入使用将强化中国海上交通动态管控和应急保障能力，对于有效保障战略物资运输通畅和重要航运通道安全、实现海运国际物流供应链稳定和航运业高质量发展、维护国家海洋权益具有重要意义。未来，“海巡09”轮将建设成为中国参与全球海事交流与合作基地、海事业务综合培训基地和航海科普知识传播及爱国主义教育基地。

“海巡09”轮外形威严、挺拔、刚劲，船身线条简洁流畅，整体造型错落有致，层次感强。据了解，该轮于2019年5月开工建造，总长165米，型宽20.6米，型深9.5米，满载排水量1.3万吨，续航力不低于10000海里/16节，最大航速不低于25节，航区为远海航区，自持力90天，能在9级海况、蒲氏12级风力条件下安全航行，配置智能机舱系统、智能执法水炮系统、救助艇、光电跟踪取证系统等，可搭载多型直升机。

该轮建有先进的海上数据中心，可以通过包括北斗在内的多套卫星系统实现全球联网，并建立编队自组网、数字集群，具有动态感知、监测预警、信息处理、综合指挥、海事监管等能力，还可对遇险船舶实施封舱、堵漏、排水等专业救助，对遇险受伤人员进行简易药物、器械和手术治疗等。

“海巡09”轮由中国船舶集团旗下中船黄埔文冲船舶有限公司建造、中国舰船研究设计中心设计、中国船级社检验，该轮列编后由广东海事局管理。