基辛格：任何国家都不可能实现霸权

美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）今天（23日）说，当今世界，任何国家都不可能实现霸权。

据界面新闻报道，基辛格今天以视讯方式出席在上海举行的第三届外滩金融峰会，并与清华大学经济管理学院经济系教授钱颖对话。

基辛格指出，当今世界面临的基本问题是，各国究竟是只需要关心自己的国家利益，还是需要认识到当今世界是互联互通的。今后还将出现大量问题需要各国共同应对，如果世界沦为民族主义的竞技场，那么防范相关误判和避免冲突的难度将大大增加。

他说：“如果只从自身所在国家的视角来看待问题，拒绝以平等的态度对待所有国家，就会形成这样一种危险——在危机开始积聚时，各方只从自身和局部的角度来理解局势，从而让对抗的危险不断增加。因为在这种思维模式中，每个问题都可以被认为是事关国家威信，是一国对另一国体现主导权的问题。”

基辛格说：“在当今世界，任何国家都不可能实现霸权。每个国家都可以最大限度地发挥自身的潜力，但没有任何国家拥有支配整个世界的潜力。”

他表示，希望中美两国能基于平等的理念，承认双方在诸多领域中拥有共同的权利，继续在多个方面推进合作。

基辛格还说：“在我有幸认识中国人民的50年里，中国确实做出了惊人的贡献，令世界为之震撼。在美中关系重启的时代，没有人会想到今天的中国会成为世界体系，特别是世界经济体系中必不可少的重要组成部分。”