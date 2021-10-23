台湾基进党立委陈柏惟罢免案通过

台湾深绿的基进党立委陈柏惟罢免投票案今天（23日）登场，有效同意罢免票达到罢免门槛，且同意票多过不同意票，罢免案通过。

根据台湾中选会宣布的数据，陈柏惟罢免案投票率为51.72%，有效票为15万1332票，其中同意罢免票数为7万7899票，占51.48％；不同意罢免票数7万3433票，占48.52%。

因有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达原选举区选举人总数四分之一以上，中选会宣布罢免案投票通过。

依照规定，立法委员罢免案投票结果应由中选会审查，并在投票完毕七日内公告罢免投票结果。中选会本月28日将举行委员会议，审查投票结果。

据中选会资料，陈柏惟罢免案投票率51.72%，是自2016年修法降低罢免门槛后的新高，超过2020年高雄前市长韩国瑜罢免案的42.14%；另外，陈柏惟罢免案不同意票7万3433票，也打破1994年时任国民党立委洪秀柱罢免案的不同意票6万5545票纪录。

据《联合报》报道，陈柏惟服务处早前已自行宣布罢免通过，并承认努力不够，感谢大家协助与支持。

外号“3Q”的陈柏惟2019年选择挑战国民党时任立委颜宽恒所在的台中市第二选区，并于2020年1月11日以5073票之差，击败对手颜宽恒，终结颜家30年来参选不败纪录，正式当选台中第二选区立委，更是台湾基进党首位立委。

陈柏惟先前和执政的民进党一起投票反对在野国民党提案让国际认证的疫苗进口，又同意让美国含有莱克多巴胺的猪肉进口，成为他被罢免的主要罪状。

中选会原定今年8月28日举办陈柏惟罢免投票，但受冠病疫情影响，改为今天投票。