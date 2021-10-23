陈柏惟被罢免 朱立伦：台湾民主的胜利

牵动台湾蓝绿两党敏感政治神经的基进党立委陈柏惟罢免案今天通过，国民党主席朱立伦发表谈话说，这是一场台湾民主的胜利，接下来将全力以赴面对年底的四项公投，号召全民站出来，对行政院长苏贞昌、民进党政府投不信任票。

陈柏惟罢免案投票在蓝绿强力动员下，创下破纪录的51.72%投票率，最终以7万7899张的同意票成功罢免。

这场罢免案全台关注，也普遍被认为是一场蓝绿对决，罢免案今天通过也是朱立伦就任国民党主席后的首场胜利。

综合台湾《联合报》及ETtoday新闻云报道，对于今天的投票结果，朱立伦说，他要向7万8000名台中乡亲表达最高敬意，他们不畏惧执政党打压、不畏惧任何污名化指控，站出来勇敢地用选票表达在地民意，共同完成罢免，“这是一场在地乡亲的胜利，台湾民主的胜利”。

朱立伦说，接下来国民党要面对四项公投，定会全力以赴、一步一脚印，让台湾民众了解当前执政党长期执政不力，呼吁民众12月18日站出来对四项公投案投下赞成票。

国民党立委江启臣在面簿发文说，今天是台中乡亲向搞霸凌歧视、制造对立、肆意妄为的不适任民代勇敢说不的日子，这是台中人的胜利，更是“中道理性、温和政治的胜利”。

他写道，在这场罢免结束之后，随着撕裂族群、煽动仇恨的不适任民代去职，近年来愈加分裂的社会可以走上愈合之路，才是这场罢免的初衷，“终结仇恨政治，回归人民作主”。

陈柏惟被罢免后，台中市第二选区要在投票结果公告后三个月内完成立委补选。对此，朱立伦说，等选委会确定罢免结果后，国民党会依选委会规划时程，尊重在地民意，推出最适当候选人。

国民党文传会主委凌涛补充说，后续补选国民党会依党内提名程序，让地方决定由谁代表国民党参选。有党务人士称，目前看起来在删Q后期全力投入宣传的前立委颜宽恒回锅再战机会大。

