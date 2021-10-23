民进党批国民党：报复式罢免不利民主政治

台湾深绿的基进党立委陈柏惟今天被罢免后，民进党发声批评国民党倾全党之力进行报复式罢免，对民主政治不利，行政院长苏贞昌则勉励陈柏惟“一时的挫折不要气馁，未来的路还很长”。

据台湾《联合报》报道，民进党发言人刘康彦在罢免案通过后说，尊重人民行使罢免权及其结果，但国民党倾全党之力，以不具正当性的理由乱斗仅有一席立委的台湾基进党，进行报复式罢免，对民主政治不利。

他指出，罢免陈柏惟的票数为7万7000多票，相较于2020年投给陈柏惟的11万2839票明显少了很多，更凸显以“少数否决多数”的制度性矛盾，朝野政党也应正视这一制度性问题。

刘康彦指责国民党在陈柏惟罢免案过程中，上从党主席下至地方派系对陈进行铺天盖地的人格毁灭，显然这场罢免案是“为罢而罢”，“先射箭再画靶”。

他还说，国民党自去年底至今，透过负面仇恨进行一连串政治动员与罢免，都只是为了政党利益，徒增台湾冲突、撕裂社会，而不是为了民主深化的目的，尤其朱立伦上任后，不仅任命许多前科累累的地方主委，国会也持续以乱斗的方式影响政务推动。

苏贞昌今晚则在面簿（Facebook）发文说，罢免投票已结束，投票的结果大家应该尊重。他要以自己的人生起伏来勉励陈柏惟，一时的挫折不要气馁，“未来的路还很长，守护台湾、守护民主，需要大家团结一起走。”

苏贞昌写道，他看到的陈柏惟在立法院是个非常认真、尽责的立委，尤其在一个强大的地方派系、一个最大在野党铺天盖地的动员下，仍有七万多名民众站出来投票给陈柏惟，可见仍有非常多人给他肯定。

