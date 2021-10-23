罢免“下一战”对象 林昶佐：台湾不能一直内耗

台湾基进党立委陈柏惟的罢免案今天通过，被视为罢免“下一战”对象的亲绿无党籍立委林昶佐发表对陈柏惟罢免案看法说，台湾没有蹉跎时间的本钱，不能一直内耗。

林昶佐今晚在面簿发文说，在国民党“铺天盖地的抹黑”以及“地方黑金派系的动员”下，“刚当选一年多、连续两个会期被评鉴为优秀立委的年轻人，被迫离开他的岗位”。

他写道，尊重这27%民意的决定，也必须正视这一年多来，国民党无论是在地方四处掀起报复性罢免，或是在立法院瘫痪议事，已成功地让社会严重撕裂，让相当高比例的民众随时都能被仇恨动员。

林昶佐喊话说，必须用更大的智慧与耐心团结更多人，化解极端对立。“台湾没有蹉跎时间的本钱，我们不能一直内耗下去。”

他还呼吁国民党新任主席朱立伦“冷静思考，适可而止”，指国民党的作法让台湾社会有更大的裂缝能被中国大陆介入。

他也强调说，若国民党执意要继续下去，他不会有任何犹豫，只能用尽全力守护家园。

朱立伦今晚被问到下一个目标是否为林昶佐时则回应说，当前目标是12月18日的四个公投。

林昶佐是台北市第五选区（万华、中正区）立委，今年7月，林昶佐在台北环南市场的疫情记者会上跟着中央首长声讨台北市长柯文哲防疫不力，引起基层领袖不满，被当场呛声，进而引发舆论反弹并被发起罢免。

无党籍台北市议员钟小平、罢免领衔人郑大平发起的林昶佐罢免案第一阶段连署已达标，二阶段连署则在本月9日送抵台北市选举委员会，共收集到3万3000份连署书，超过2万4000份的门槛。

钟小平当时说，有信心会通过，希望罢免林昶佐投票能够绑年底的四项公投进行。