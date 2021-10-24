中国监管部门建议滴滴、满帮集团和看准网赴港上市

知情人士透露，中国互联网监管机构建议网约车巨头滴滴和另外两家在美国上市的科技公司探索在香港上市。目前中国政府对这几家企业的网络安全调查正在收尾。

《华尔街日报》引述知情人士说，中国国家互联网信息办公室（简称网信办）在最近与滴滴、物流平台满帮集团和在线招聘公司看准网的高管谈话时提出了这个想法。这三家公司都是在6月份上市的，筹资总额接近70亿美元。网信办在7月份开始对这三家公司运营的应用进行数据安全审查。

知情人士称，在上述调查结束后，预计有关部门最快将于下个月公布调查结果。

近年来，吸引海外上市的中国科技公司在中国大陆或香港上市是国家层面的优先任务之一。《华尔街日报》指出，中国政府担心，掌握大量数据的企业如果受制于美国监管机构，可能会构成政治和国家安全风险。在香港再次上市意味着，即使企业最终从美国退市，无论是出于自身选择还是迫于监管压力，对企业及其投资者的破坏性都会更小。

这些快速扩张的公司如果在香港上市，也能方便中国大陆投资者向其投资，并从它们的增长中获利。过去两年，阿里巴巴和百度等在美国上市的公司均已在香港上市。

《华尔街日报》此前曾报道称，中国政府计划提出新规，禁止拥有大量敏感消费者数据的公司赴美上市。

此次网络安全审查是在滴滴赴美上市几天后启动的，是对中国互联网行业更大范围整顿行动的一部分，科技大佬阿里巴巴和腾讯也未能幸免。过去一年，中国监管机构祭出重拳，打击了他们所说的中国消费互联网行业的垄断和不公平行为，并出台了有关数据保护和海外上市的新规定。

两位知情人士表示，满帮集团已经在研究赴港上市计划，该公司在中国卡车运输业提供类似于优步的服务。一位知情人士说，满帮集团最早可能于明年在香港上市，而且这个决定是在监管机构开始对其进行审查之前就已做出，因为满帮认为这样做将能够为那些更靠近中国本土市场、更了解满帮业务的投资者带来机会。

中国互联网公司寻求赴港上市符合过去两年来的整体趋势。《华尔街日报》此前报道，滴滴最初打算在香港交易所上市，但后来由于不符合该交易所的要求而放弃了这一计划。

中国监管机构于7月2日公布了对滴滴的网络安全调查，此次调查是该公司在纽约证券交易所仓促上市引发的。据《华尔街日报》报道，当时网络监管机构警告该公司推迟上市，直到该公司能展开彻底的内部安全审查。

在有关部门公布对滴滴展开调查之后不到一周，满帮集团和看准网也被调查。这三家公司在调查期间都被要求暂停新用户注册。

了解审查情况的人士说，在网络安全审查过程中，官员们花了大约两个月的时间对这些公司进行调查，主要是现场调查。知情人士称，调查人员询问了公司的高级管理人员，收集了电子邮件和内部通信，并追踪了这些公司是如何存储和使用用户信息。

这些知情人士称，针对滴滴的部分调查聚焦该公司的上市决策程序。

这些知情人士称，到目前为止，监管机构基本未发现证据支持针对这些公司的安全指控，它们在美国上市并让美国监管机构充分审查它们的审计文件被视为对中国国家数据安全构成风险。

鉴于中国政府对国内科技公司的整顿行动，全球投资者已怯于为中国互联网初创企业提供融资，中国科技公司也纷纷打消赴美上市念头。自滴滴受到数据安全审查的消息公布以来，截至10月20日，该公司在纽交所上市的股票价格几乎腰斩，跌至8.62美元。满帮集团的股价下跌约10%，看准网在纳斯达克股票市场的股价基本持平。