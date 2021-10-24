陈柏惟被罢 民众党：人民厌倦国族意识情绪勒索

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟罢免案昨天通过，台北市长柯文哲率领的民众党回应说，仇恨固然是政治动员有效提款机，但政治根源不该是透过标签制造对立；罢免案通过显见在民生与经济压力下，人民已厌倦煽动国族意识的情绪勒索。

综合中央社、《自由时报》、《联合报》报道，民众党昨晚发布新闻稿指出，这场罢免案最终演变为蓝绿两大政党的政治动员，牵动选举结果的重要原因，还是民进党执政傲慢、藐视民意所造成。

“从莱猪到疫苗采购，民进党上下‘靠势’的嘴脸早已民怨沸腾，陈柏惟罢免案正是这股民怨的宣泄出口，沦为民进党执政不力的代罪羔羊。”

民众党指出，这场罢免案的成案，“也是台湾人民对侧翼政治与意识形态治国的反动”，尽管反罢免方不断将罢免案塑造为“守护民主、保卫台湾”重要一战，但未如过去般奏效，显见在民生与经济压力之下，人民已渐渐厌倦这种煽动国族意识的情绪勒索。

民众党也对陈柏惟所属政党及此次全力动员力挺的民进党喊话，仇恨固然是政治动员有效的提款机，但政治的根源不该是透过标签制造对立；“抗中保台”固然重要，但不该简化为政治的全貌。

民众党说，陈柏惟罢免案后，今年12月18日还有四大公投，民进党将再度面对民意检验，民众党将全力动员，展现捍卫藻礁、守护食安的决心；民进党若不深切反省检讨，民意终将再次反扑。