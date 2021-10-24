中国文旅部发紧急通知：严控旅游团队规模

中国文化和旅游部办公厅昨晚发布紧急通知，要求严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，严格控制旅游团队规模，即日起暂停经营旅游专列业务。

据中新社报道，通知表示，从严从紧落实旅行社疫情防控要求。一是严格做好外防输入工作。旅行社及在线旅游企业不得经营出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，不得以任何形式搞变通。

二是执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。对出现疫情中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，并第一时间向社会公布。三是暂停经营旅游专列业务。旅行社及在线旅游企业要严格控制旅游团队规模，即日起暂停经营旅游专列业务。

通知也指出，落实A级旅游景区疫情防控要求。入口管控要严之又严，场所消杀要全面彻底，客流调控要精准细致，应急处置要及时有效。

通知强调，落实星级饭店疫情防控要求。落实进门前扫码登记、测体温等要求。合理安排对公共区域的消毒频次，加强对床单、毛巾、茶杯等客用品和宾客使用频次高的设施设备的卫生清洁和消毒工作。此外，严格餐具消毒，以及执行属地政府对会议、活动、宴会等人员聚集活动的要求。

通知还提出，落实文化和娱乐场所疫情防控要求。剧院等演出场所、博物馆、公共图书馆、美术馆等空间相对密闭场所要合理设置人员接待上限，强化卫生管理，加强通风消毒。对进入场所人员严格落实扫码、测温、规范佩戴口罩等防控措施。尽量减少在密闭场所举办聚集性活动，室内文化和旅游活动场所要按照当地疫情防控部署要求，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。

据报道，包括同程旅行、携程等在线旅游平台早前已相继发布中高风险地区退改政策。