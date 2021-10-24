中国动力煤期货本周劲挫近15% 创五个月最大跌幅

中国动力煤期货价格周五（22日）大幅下跌，录得五个月来最糟糕的周度表现，此前因大范围电力短缺，中国政府采取了多年来最强有力的干预措施，以提振供应，为飙升的价格降温。

据路透社报道，郑州商品交易所交投最活跃的1月合约触及14%的跌停板，收于每吨1408.4元人民币（约297.35新元）。

这比周二创下的纪录高点低了近30%，本周累计下跌了近15%，是5月份以来的最大单周跌幅。

周五夜盘，该合约进一步下跌6.1%，截至1343 GMT时，下跌3.4%，至1360.4元人民币。周五夜盘将作为周一交易的一部分。

大连商品交易所焦煤期货下跌11.1%，焦炭期货下跌9%，延续前几个交易日的下跌走势。

路透社引述Navigate Commodities董事总经理Atilla Widnell说：“我们现在看到了中国供应应对措施的成果，政府给与矿商全力生产的特权，甚至在某些情况下允许放松安全检查。”

Widnell称，“价格的抛物线走势很大程度上反映了买家无法获得足够供应用于发电厂和炼焦炉的担忧”。

他补充称：“因此可以预计，随着一波供应涌入，价格下跌的速度将几乎与上涨的速度一样快。”

中国一直在敦促煤矿企业增加产量和加大进口，以便发电站能在冬季供暖季节之前重建库存，但分析师表示，供应短缺可能还会持续至少几个月。

中国国家主席习近平周五表示，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行，加快清洁高效开发利用，提升能源供给质量、利用效率和减碳水平。

周三召开的中国国务院常务会议指出，要全力保障供暖用煤生产和运输，依法打击煤炭市场炒作，做好调峰保供，保证民用气和取暖价格基本稳定，防止大宗商品涨价向下游传导增加中小微企业成本。

自周二晚间以来，中国国家发展和改革委员会已经发布了几份声明，称正在研究如何引导价格回到“合理区间”，严厉打击煤炭现货市场哄抬物价、扰乱市场经济秩序行为，重点打击资本炒作煤炭现货市场行为并公开曝光。