韩前冬奥冠军未列入短道速滑世界杯中国队名单

2021—2022赛季国际滑冰联盟（ISU）短道速滑世界杯首站参赛名单周一（18日）出炉。据报，为出征2022年北京冬奥会入籍中国的前韩国冬奥冠军、短道速滑选手林孝俊，未能列入中国队名单。

林孝俊曾在2018年平昌冬奥会上，代表韩国队出战并摘获短道速滑男子1500米金牌。

据国际滑联在官网公布的参赛名单，中国共派出12名选手出战，林孝俊未上榜。韩联社报道，考虑到北京冬奥会各国的参赛配额将取决于四场世界杯赛事成绩，而且第一站比赛场地为北京首都体育馆，此次比赛十分重要。

分析认为，林孝俊之所以未能进入参赛名单，可能是因为他已无缘代表中国参加北京冬奥会。国际奥委会《奥林匹克宪章》规定，一名选手想要改国籍参赛，必须在代表上一个国家参赛三年过后才能以新国籍身份出战。由于林孝俊曾于2019年3月代表韩国参加国际滑联主办的比赛，他在2022年3月10日以后才能代表中国参赛。北京冬奥会将在明年2月4日至20日举行。

虽然《宪章》还设例外条款规定，若上一次效力的国家的国家奥林匹克委员会允许，转籍选手就能缩短或取消三年的禁赛期限。但大韩体育会早已就此表明不批准林孝俊代表中国出战，中国滑冰协会也没有提出相关请求。

据报道，林孝俊2019年6月在镇川运动员村进行体能训练时，扯下队友的裤子致其身体部位暴露并因此被起诉。2019年8月，大韩冰联给予林孝俊禁赛一年的处分；随后，林孝俊决定入籍中国，以参加2022年北京冬奥会延续夺金梦。