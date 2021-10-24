陈柏惟：不同意的7万多票“将成为我的力量”

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟罢免案昨天通过，他今天在选区谢票，并表示感谢投下不同意票的7万多人，“这7万多票将成为我的力量”。

陈柏惟罢免案昨天投票，同意罢免票超越25%门槛，达7万7899票，高于不同意罢免的7万3433票，陈柏惟成为台湾第一位被罢免的立委。

综合中央社、网媒“ETtoday”新闻网报道，陈柏惟今早9时，在台中乌日区的服务处与团队搭上吉普车，在选区内扫街谢票。

对于投票结果是否无法接受，陈柏惟受访时说：“不会，电影拍完了，票房由市场决定”。至于是否觉得选罢法制度不公，他则回应：“完全没有。”

陈柏惟认为，团队算厉害，选民的素质也很高，但是这次的投票结果就是输了，没有什么好后悔。

对于选区有7万多人投下不同意票，陈柏惟说，真的很感动，因为这对于他担任立委的一年九个月时间来说，是一种肯定。“有这些选票让我们的勇敢，没有被扑灭......这7万多票将成为我的力量。”

至于接下来补选基进党是否会派出人选，陈柏惟指出，还是广泛讨论合作，即便抛弃意识形态、问政表现，他还是无法接受以不实信息、反串抹黑的选举歪风。

陈柏惟说，可以看到选举过程，还在讲他明明没有做的事情，疫苗、莱猪等议题都不是事实，特定阵营会这样做，他只好站在对立面，只要需要帮忙他都会站出来。

