消息：苹果与宁德时代和比亚迪的谈判几已停滞

路透社引述三位知情人士称，苹果与中国的宁德时代和比亚迪就其计划中的电动车电池供应谈判很大程度已陷入僵局，因为他们拒绝单纯为了服务苹果而成立专属团队并在美国建厂。

据报道，消息人士称，这些公司在过去两个月的某个时候通知苹果，他们无法满足其要求。但据一位消息人士指出，苹果并没有放弃与宁德时代 或比亚迪恢复谈判的希望。

中国电池制造商在研发磷酸铁锂（LFP）电池方面比竞争对手更先进，这种电池的生产成本更低；消息人士此前曾表示，苹果青睐这种电池技术。

其中一位直接了解谈判情况的人士说，由于中美政治关系紧张以及出于成本考虑，宁德时代一直不愿意在美国建厂。该公司是全球最大的电动车电池制造商。

该人士补充说，由于难以找到足够的人力，宁德时代还发现不可能成立一个单独的产品开发团队，专门与苹果合作。

两位消息人士说，比亚迪拒绝建立一个新的工厂和团队，只专注于为苹果供货。比亚迪在加州兰开斯特有一家磷酸铁电池厂。

他们补充说，磋商停滞意味着苹果公司一直在考虑日本的电池制造商，该公司本月派了一批人去日本。

其中一位消息人士说，Panasonic是苹果正在考虑的公司之一。

宁德时代在给路透社的一份声明中说，它否认“相关信息”。

“我们正在评估在北美进行本地化生产的机会和可能性”，声明说，并补充说它有一个专门的专业团队专门为每个客户服务。