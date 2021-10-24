吕秀莲：美丽岛律师中只相信三人

台湾前副总统吕秀莲说，当年的“美丽岛事件”的15名辩护律师中，她只相信三个：哥哥吕传胜、她的辩护律师之一郑冠礼以及前总统陈水扁。这番话，暗指她也不排除苏贞昌、谢长廷等人都是卧底或“线民”。

“美丽岛事件”指的是1979年12月，美丽岛杂志社成员在高雄市集会游行诉求民主自由并发生严重警民冲突。之后，杂志社成员施明德、吕秀莲等八人在轰动一时的“美丽岛大审判”中被判入狱。当年的辩护律师们也一直头顶“民主英雄”的光环。

综合中时电子报、联合新闻网等报道，吕秀莲前天（22日）接受台湾《中国时报》访问时说，当年有两个律师为她辩护，一个是哥哥吕传胜，一个是她大嫂的大哥郑冠礼律师，“我不可能连我大嫂大哥都怀疑”。当时15个律师中，帮民进党前主席黄信介辩护的是陈水扁，“我也不会怀疑陈水扁”。

对于15名律师之一、民进党创党主席江鹏坚最近被施明德指是调查局训练班出身一事，吕秀莲强调，以施明德一生的经历，应该有相当把握，才会说出这件事，她也呼吁施明德若有资料就公布，因为事实胜于雄辩。

对于施明德与谢长廷两人之间的论战，吕秀莲说，施明德还没亮出证据，但很多人相信施明德的人格，没必要诋毁任何一位辩护律师；谢长廷也是位高权重，在海外强力辩护时，希望也能提出更有利证据。她说，这是历史公案，“大家不要乡愿，真相永远只有一个，就算是美国，为了国家安全，情治人员是不得已之恶。”

民进党立法委员黄国书本月16日坦承自己曾是国民党政府情治单位的线民，引燃“线民”风波。民进党前主席施明德19日也证实，江鹏坚曾自揭是调查局训练班出身。

当年同为15名律师之一的谢长廷20日发文为江鹏坚辩护，反被施明德质疑当年也是卧底，施明德并称，若谢长廷不服可去法院提告。施明德指控美丽岛事件的15位辩护律师“没替民主运动辩护”，其妻陈嘉君更指，该案辩护律师大多是国民党情治单位安排的特务。

施明德夫妇的指控，让同为美丽岛律师团成员的苏贞昌也卷入风波。苏贞昌前天（22日）赴立法院备询时说，自己“一生坦荡，备受检验，可受公评。”

以美丽岛杂志社成员为核心的党外运动人士，1979年12月10日在高雄组织群众进行游行及演讲，引爆警民冲突。“美丽岛事件”被认为是自1947年的“二二八事件”之后，国民党“白色恐怖”统治时期最严重的警民冲突。

台湾警备总司令部事后大举逮捕党外人士并进行军事审判，以叛乱罪起诉黄信介、施明德、张俊宏、姚嘉文、林义雄、吕秀莲、陈菊、林弘宣等八人。美丽岛事件总指挥施明德被判处死刑，后在国际压力下改判无期徒刑，1990年释放，算上早年的牢狱，一生坐牢长达25年；林义雄在狱中时，母亲和双胞胎女儿在国安团队的监视下遭人杀害，“林宅血案”至今未破；吕秀莲坐牢五年多出狱，后在陈水扁时期担任台湾副总统，2019年退出民进党；陈菊服刑六年后出狱，后来成为民进党内派系“新潮流”舵手，是美丽岛世代中少有的至今仍在民进党党内活跃者。

另一方面，当年为八名被告辩护的律师团，成员包括江鹏坚、郑庆隆、张政雄、郑胜助、吕传胜、尤清、郑冠礼、高瑞铮、郭吉仁、张火源、谢长廷、陈水扁、张俊雄、苏贞昌、李胜雄等15人，则成为后来民进党和台湾政坛的重要人物。其中，江鹏坚是民进党首任主席，陈水扁于2000年当选台湾总统，苏贞昌、谢长廷、张俊雄都曾担任过行政院长，苏贞昌目前二度担任行政院长，谢长廷目前是台湾驻日代表。