港中联办副主任：女性问题解决好 香港问题就解决一半

香港中联办副主任卢新宁说，香港女性占人口总数的54.4%，超过“半边天”。因此女性问题解决好了，香港的问题就解决一半；女性作用发挥了，香港的发展也就增加至少一半动力。

据香港中通社报道，香港各界妇女联合协进会昨天举办巾帼建新力论坛。卢新宁在论坛上致辞时表示，从世界范围看，香港的妇女事业成就不凡。作为国际化大都市，既承接东方文化传统，也与世界文明深度融合，在男女平权和女性发展方面成绩斐然。

卢新宁指出，从香港自身发展的角度，女性是一种至关重要的力量。香港女性占人口总数的54.4%，超过“半边天”。女性问题解决好了，香港的问题就解决了一半；女性作用发挥了，香港的发展也就增加了至少一半动力。

她并说，今天的香港已经由乱及治、由治及兴，进入新的历史阶段，香港女性可以在促进社会和谐、推动经济发展、增进国际交流方面发挥不可替代的作用。香港要书写共建共融的国际都会新篇章，离不开难能可贵的“女性力量”。

卢新宁也说，男女平等是中国的基本国策。中国中央政府关心香港的未来，也关心香港妇女的发展。今年修改选举制度，首次在香港选委会界别分组中，明确设立15个妇女界专属议席，充分体现了对女性的尊重和期望。

她表示，相信有中央政府的关心，有特区政府的努力，有社会各界的支持，曾经创造过辉煌历史的香港女性，一定能为自身发展开拓新空间，为香港未来创造新可能，为人类进步增添新光彩。