中国常驻联合国代表：2758号决议是对历史不公的纠错

联合国第2758号决议即将届满50周年，中国常驻联合国代表张军指出，对中国来说，该决议是对历史不公的纠错纠偏。

张军周六（23日）接受澎湃新闻专访时说，1971年10月25日，第26届联大以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。“这是一件世界瞩目的大事，对中国、对世界都产生了深远影响。”

张军表示，对中国来说，第2758号决议首先是对历史不公的纠错纠偏。他指出，受美国阻挠，从1949年到1971年，中国的唯一合法政府被挡在联合国大门之外长达22年，这是对中国作为联合国创始会员国的历史不公，也是对赢得抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的全体中国人民的历史不公。

“第2758号决议还历史以公道正义，也为中国的改革开放和全方位发展打开了一扇窗。”

张军表示，50年来，世界格局和国际关系历经复杂深刻演变，中国在联合国一直发挥着“稳定器”的作用，在很多议程上引领国际合作；同时，通过联合国平台，中国积极参与国际事务，全面融入世界体系，广泛结交发展伙伴，堂堂正正走上世界舞台，在国际事务中发挥越来越重要的作用。

此外，张军在专访中也引用《联合国成立75周年政治宣言》强调，多边主义不是一种选项，而是一种必须。他并批评一些国家热衷于对多边主义作出口头支持、纸上承诺，但一落到具体行动上，就会露出单边主义、霸权霸凌、强权政治的真面目。

“这就是典型的‘伪多边主义’，对世界没有任何好处。”

张军进一步指出，后疫情时代，人类需要的是以行动为导向的真正多边主义。各国都应该把承诺落到实处，真正遵守《联合国宪章》宗旨和原则，应该尊重各国主权平等，不能随意搞政治胁迫、单边制裁，应该在全球治理中坚持共商共建共享，让广大发展中国家说得上话、做得了主。

据报道，中国将于明天（25日）在北京举行中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议，中国国家主席习近平将出席会议并发表讲话。

