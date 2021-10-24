恒大：珠三角40多个在建楼盘的施工正平稳有序展开

背负逾3000亿美元（4040亿新元）债务的房地产开发商中国恒大称，其珠三角40多个在建楼盘的建设在顺利开展。

中国恒大境内子公司恒大地产今天（24日）在微信公号发布公告称，保交楼是目前恒大珠三角公司核心工作，“公司上下统一思想，与各项目参建单位同心协力积极恢复生产秩序”。

公告并说：“目前广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等区域40余个在建楼盘，现场施工正平稳、安全、有序地展开。”

上个月底，中国恒大董事长许家印致员工的“家书”曝光。许家印在信中写到深陷巨额债务危机的恒大遇到了前所未有的巨大困难，员工也经受着从未有过的严峻挑战。但他相信，通过各级领导和全体员工的共同努力，公司一定能加快推进全面复工复产，并实现“保交楼”，即将房子交付给购房者的目标。

另据《证券时报》前天报道，中国恒大向国际债券持有人支付了一笔逾期利息，这一出人意料的举动让这家房地产巨头避免了违约。

据《证券时报》报道，中国恒大周四向该美元债券的受托人支付了8350万美元，受托人随后将向债券持有人付款。

中国恒大9月23日未能支付约20.3亿美元的美元债券利息，但有30天的宽限期，此后债券持有人向其发出违约通知。该宽限期即将到期。

如果这些债券违约，则可能会演变为亚洲最大规模的企业违约事件，因为债权人可以宣布中国恒大的其他一些债务违约。

据《华尔街日报》报道，许多国际债券持有人曾预计中国恒大无法在上述宽限期到期前支付其美元债券款项。过去几周，中国恒大也未按时支付其他债权的票息，该公司未偿美元债总面值约为200亿美元。

资产管理公司Abrdn的亚太区公司债券主管Paul Lukaszewski表示，此次票息支付令人惊喜。

他说：“中国恒大偿付这笔海外债券利息所显示的最重要意义在于，该公司目前对境内和境外债券债权人一视同仁。”

不过，野村的信贷分析师Iris Chen称，到另一笔逾期利息的宽限期于10月29日到期前，中国恒大还必须支付另外4500万美元。她说：“这确实使他们获得了更多时间，但也只是争取了几天而已，除非他们已有支付下周五到期的下一笔票息的资金。他们肯定还没有摆脱困境。”

国际债券持有人的顾问公司本月表示，它们此前与中国恒大接触的努力进展甚微。

但这个总部位于深圳的集团周三在一份监管备案文件中表示，将尽力争取与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案。

据报道，中国恒大已在设法通过出售资产筹资，比如出售子公司股权及其名下一栋香港写字楼。上个月，中国恒大同意将其在一家中国商业银行的大部分持股以约合15.5亿美元价格出售给一家国企。中国恒大还曾计划以约合26亿美元的价格将旗下物业管理部门多数股权出售给一家规模较小的竞争对手，但本周恒大表示，已终止这项交易。