巩俐据传放弃新加坡籍

中国早前传出推出限制外籍明星的“限籍令”后，长期活跃于中国的知名演员巩俐，据传已决定放弃新加坡籍，改回中国籍。

中国演艺圈最近风波不断，除了官方大动作清理演艺圈，网上还传出各种“整顿名单”，包括“限籍令名单”，限制有外国国籍的艺人在中国发展，被点名的包括巩俐、谢霆锋等人。

“限籍令”的真实性难以证实，因中国官方至今并未发布白纸黑字的“限籍令”。尽管如此，香港艺人谢霆锋上个月初接受中国央视旗下节目《蓝羽会客室》访问时自曝，已经申请退掉加拿大国籍，他还说：“我在香港出生，所以我本来就是一个中国人。”

对此，有中国网民认为，谢霆锋如此高调表态，或许印证了“限籍令”名单的存在。

如今网上又有消息传出，巩俐打算放弃新加坡国籍，重新申请中国国籍，外界认为此举和上述“限籍令”有关。巩俐本人或其经纪公司至今并未对此作出任何回应。

巩俐于1996年与新加坡商人黄和祥结婚，并在2008年入籍新加坡。2009年，两人离婚。

今年55岁的巩俐，出生于中国沈阳，1988年凭首部电影作品《红高粱》一炮而红。此后，她还出演了多部广受好评的电影，包括《秋菊打官司》、《霸王别姬》、《唐伯虎点秋香》，以及《满城尽带黄金甲》等。