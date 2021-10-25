胡锡进：不会出台导致楼市崩溃的激进税改

中国全国人大常委会决定将在部分地区开展房地产税改革试点，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进解读说，国家不会允许房价因房地产税开征而断崖式下跌，也不会出台可能导致房市“崩溃”的激进税改。

中国全国人大常委会前天（23日）通过决定，授权国务院在部分地区展开房地产税征收试点，试点期限为五年，并提到“条件成熟时”，将“及时制定法律。但没有公布哪些城市将成为试点地区或详细的税率。

胡锡进昨天（24日）在个人微博发文解读说，国家征收房地产税的决心已下，推动试点“开弓没有回头箭”，五年后将趋利避害制定相关税法，决不会虎头蛇尾，不了了之。

他指出，房地产税的难点是城市中产家庭，非常富裕的家庭有承受力，低收入家庭则受到的影响不大。各试点城市制定出的细则如何做到公平公正，让中产家庭都能承受，让大家都相信并能较快感受到房地产税带来的综合正面效果，将是试点成功的关键所在。

他认为，房地产税试点是要促进房地产市场健康有序发展，而不会让对国民经济如此重要的这个市场走向萧条，“它要为共同富裕多增加一个杠杆，但决非是想从房地产下刀‘杀富济贫’”。

胡锡进呼吁以平常心对待房地产税开征的大前景，“房子多的人家，享受了国家社会提供的更多公共服务，理应多贡献一点税收，这也是全世界房产税的共同征收逻辑”。

对于还未买房的年轻人，他建议说，该买房还是大体按计划去买，稍微等等看看风向可以，但无需一等再等，非要等到房价因为房地产税开征而断崖式下跌，“那一幕决不会出现，国家不会允许那样的情况出现，不会出台可能导致房市‘崩溃’的激进税改”。

中国征收房地产税的声音最早在2003年浮现，但由于担心会打击需求和重挫房价，损害家庭财富和未来的房地产项目，以及使依赖卖地收入的地方政府面临财政危机，迟迟未能启动。上海和重庆在2011年展开试点，但该试点项目后来没有扩展到更多城市。

分析人士预计，这次更广泛的试点将首先包括华东和华南较富裕、经济更加多元化的地区，例如浙江和广东。