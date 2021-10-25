中国官媒强调房企债务违约对金融行业外溢性可控

新华社昨晚（24日）发文强调，中国经济“稳”的特征依然鲜明，个别房地产企业债务违约是个案风险，对金融行业的外溢性总体可控。

新华社在《十问中国经济》的文章中引述权威部门和权威人士说，在调控工具充沛的情况下，经济增速再快一点非不能也。面对经济下行挑战，中央保持战略定力，坚决不搞“大水漫灌”，采取持续推进绿色低碳发展、减少对房地产和债务依赖等举措，释放出不走粗放增长老路、坚定迈向高质量发展的政策信号。

文章说到，作为具有强劲韧性的超大型经济体，中国完全有能力也有条件实现今年经济社会发展目标，经济长期向好的大势不会改变。

对于当前个别房地产企业出现的债务违约问题，文章解释，原因在于企业经营管理不善，未能根据市场形势变化审慎经营，反而盲目多元化扩张，造成经营和财务指标严重恶化。文章强调，要稳妥处理好个别企业的风险问题，处理好稳增长和防风险的关系。

文章也强调，积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。就当前整个房地产市场而言，合理的资金需求正在得到满足，风险总体可控，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

文章还说到，中国将通过收入分配改革“分好蛋糕”，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，实现共同富裕，并强调不能将促进共同富裕曲解为“劫富济贫”。