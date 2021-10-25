陈柏惟谈罢免：不觉得委屈

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟被罢免，他今天（25日）坦言，自己并不感到委屈，“我们尽力了！我为我的选区感到骄傲！”

综合《自由时报》与中时电子报的报道，陈柏惟本周将解职，他今天如常出席外交国防委员会会议，在会前接受媒体联访时，陈柏惟说：“就是上班，一如往常地，一如过去600多个日子。”

针对陈柏惟对外界讨论选罢法修法议题，他说，对规则没什么意见，反罢免的票也快25%，“我觉得不是规则问题。”

他补充说，身为当事人，比较辛苦的事情是，到底要全力面对罢免还是继续工作？“一个是吃饱就骂你、骂一年，那我们北中南有工作、立院要质询，我们也很想热战但我有工作要做。我们是最后两周团队才拉下去战，大家投票给我是要我上班，如果工作放下来回去跟他战半年一年可能结果会不同，可是损失的是大家。”

媒体询问基进党是否会派人参与补选，陈柏惟说，他很认真希望基进党能派人。他并称，基进年轻人多，都要回去和家人爸妈商量，“毕竟可能都要先查祖宗十八代有没有犯法。”

至于他本人的未来动向，陈柏惟否认自己会参选议员或台中市长。他形容，政局如河流，因地形地势流向大海，有不同状况会去调整，不会发生“刻意要流到哪”的情形，知道大家有很多想法，凝聚共识过程就是民主机制，“还是会希望哪里有需要、我就去哪里”。

陈柏惟罢免案上周六（23日）开票结果揭晓，同意罢免票超越25%门槛，达7万7899票，高于不同意罢免的7万3433票，陈柏惟成为第一位被罢免的立委。在朝野强力动员下，昨天投票率高达51.72%，创下史上罢免投票最高纪录。