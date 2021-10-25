习近平：国际规则不能由个别国家和国家集团决定

中国国家主席习近平在中华人民共和国“恢复联合国合法席位50周年纪念会议”上呼吁各国维护联合国权威和地位，践行真正的多边主义，反对一切形式的霸权主义、强权政治、单边主义和保护主义。

联合国大会在1971年10月25日表决，通过关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中合法权利问题”的第2758号决议，中华人民共和国取代中华民国在联合国拥有的中国代表权席位。

北京今天（25日）隆重纪念中华人民共和国取得联合国中国席位50周年，据新华社报道，习近平在会上发表讲话时说，联合国大会50年前的今天通过第2758号决议，是中国人民的胜利，他代表中国政府和人民，向联合国大会第2758号决议所有提案国和支持国表示感谢。

他在讲话中首先回顾了中华人民共和国恢复联合国席位以来的50年中取得的成就，以及为世界和平与发展作出的贡献，强调中国始终维护联合国权威和地位，践行多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际事务中的核心作用。

在人权课题上，他提到，中国始终遵循联合国宪章和《世界人权宣言》精神，把人权普遍性同中国实际结合起来，走出了一条具有中国特色的人权发展道路。

习近平呼吁各国顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义。

继上月21日在联大一般性辩论上表达对联合国的支持后，习近平今天也再次强调各国应坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义，呼吁世界各国对联合国秉持尊重态度，“决不能合则利用、不合则弃之”。

他说，各国应该维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，“国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定。国际规则应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。”

在应对全球性问题方面，习近平说，各国应加强合作、共同应对人类面临的各种挑战和全球性问题，包括地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等。

他还指出，文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别，一个国家走的道路行不行，关键要看是否符合本国国情，是否顺应时代发展潮流，能否带来经济发展、社会进步、民生改善、社会稳定，能否得到人民支持和拥护，能否为人类进步事业作出贡献。

习近平呼吁各国携手推动构建人类命运共同体，但强调“不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明”，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担。

习近平最后引用唐代诗人王昌龄的诗作“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”，呼吁各国携手“站在历史正确的一边，站在人类进步的一边”，实现世界永续和平发展。