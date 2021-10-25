证券业组织吁港府放宽防疫措施

香港一个证券业组织认为，香港采取的严格冠病防疫措施，将可能对香港的国际金融中心地位，以及当地长期经济复苏和竞争力造成影响。组织呼吁港府放宽防疫措施，并放弃“清零”政策。

亚洲证券业与金融市场协会（ASIFMA）今天（25日）在致函香港财政司司长陈茂波的信件中，赞扬港府成功遏制冠病疫情，并说香港经济开始复苏，预计当地境内生产总值将今天将增长6.5%。

不过，协会在官网公布的信件中，对于香港的长期经济状况表达关切。协会也对30个会员展开调查后发现，90%的受访者认为，他们在港业务受到企业无法控制的因素，尤其是防疫措施的负面影响程度处在中度（moderately）或者显着（significantly）。

73%的受访者申诉在香港吸引和留住人才方面遇到困难，其中三分之一认为，难度是显著（significant）的。此外，48%的会员因运营上的挑战，包括旅行与检疫限制在何时解除和解除形式的不确定性，正在考虑将员工迁出香港。

协会呼吁港府放宽对美国、欧洲和英国等主要路线的旅行限制，并指出多家跨国公司的总部就设在这些地方。协会也提议香港制定明确的开放边境时间表，并接受最终要“与冠病共存”（living with COVID）的概念。

