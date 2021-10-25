林昶佐吁适可而止 朱立伦：开口就搞“抗中保台”定会被罢

台湾深绿政党基进党立委陈柏惟被罢免，被视为下个罢免目标的无党籍立委林昶佐呼吁国民党主席朱立伦适可而止，朱立伦回应说，民代真正要面对的是自己选区的选民，不要一开口就“抗中保台”、意识形态，这样的民代一定会被罢免掉。

据台湾《自由时报》报道，陈柏惟被罢免后，民进党政治人物纷纷呼吁提高罢免门槛，朱立伦今天批评说，民进党的民主就是鸭霸式民主，民进党昨天嫌罢免门槛过高，今天又嫌门槛过低，只要是罢免国民党的，门槛越低越好，绿营的就越高越好，“哪有这回事？”

对于林昶佐呼吁适可而止，朱立伦回应说，每位民代真正要面对的是自己选区的选民，不论是疫情、疫苗、纾困，还是平常选民服务，这才是关键重点，不要一开口就搞“抗中保台”、意识形态，这样的民代一定会被罢免掉。

针对台湾总统蔡英文曾在高雄前市长韩国瑜被罢免成功时说台湾民主往前走一步，而在陈柏惟被罢免后则说台湾民主的发展还有很多需继续努力的地方，朱立伦批评说，民主的诠释权是在全民身上，决不是在民进党口中，更不是在蔡英文的眼中，不能对民进党有利的就是民主向前，对民进党不利的就是民主要反省检讨，其实真正伤害民主的是民进党。

对于年底的四项公投，民进党称将倾全力持续向社会沟通，朱立伦指出，12月18日的公投是民众对民进党政府、苏贞昌内阁施政不满的反弹，民进党与其下乡宣传，不如把施政做好，如果施政做不好，民众一定会出来投倒阁的不信任票。

