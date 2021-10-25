吴钊燮：台湾捷克斯洛伐克紧密相连 成良善力量

昨晚启程访问中东欧国家斯洛伐克、捷克的台湾外交部长吴钊燮，在出发前发推文称，台湾、捷克及斯洛伐克，因天鹅绒革命及野百合学运而紧密相连，“团结让我们成为不可阻挡的良善力量”。

吴钊燮昨晚透过台湾外交部官方推特以英文发文说，台湾、捷克及斯洛伐克，因为天鹅绒革命及野百合学运而紧密相连，“我们同样渴望自由、人权和法治”。

吴钊燮表示，他很荣幸能够访问这两个伙伴国家，并一起合作使世界更美好，“团结让我们成为不可阻挡的良善力量”（Together we're unstoppable forces for good）。

据《自由时报》、中央社报道，吴钊燮应斯洛伐克智库“全球安全论坛”邀请，昨晚启程前往斯洛伐克，今天将在智库首次举办的台湾论坛上发表专题演说。

在结束斯洛伐克的行程后，吴钊燮将转往捷克，接受捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil）颁发奖章，也将与布拉格市长贺瑞普会面，并参与当地智库举办的活动。

中国大陆外交部发言人汪文斌上周五（22日）在例行记者会上说，坚决反对建交国同台湾开展任何形式的官方往来，正密切关注有关人员窜访动向，将采取正当和必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。“任何人都不要对此心存幻想。”

汪文斌并强调：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。”