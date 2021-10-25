继汉马后 北京马拉松赛事也延期 

因冠病疫情影响，继武汉马拉松比赛宣布延期后，原定本月31日举办的北京马拉松赛事也延期举办。

2021北京马拉松组委会方昨天（24日）在官网正式宣布，因北京市近期发生多例京外关联本地确诊病例，为防范疫情传播扩散风险，原定于本月31日进行的北京马拉松延期举行。

在距离北京冬奥会开幕仅100多天之际，由上海旅游团引发的冠病感染圈在中国持续扩大，各地再度收紧防疫措施。截至昨天，此次疫情已波及中国11个省区市，157人的检测结果呈阳性。

据北京马拉松组委会官方消息，因赛事延期无法继续参赛的选手，可于10月25日12时至10月30日12时期间，登录北马官网个人中心或马拉马拉App申请退费，报名费将全额返还。已成功报名的参赛选手，如赛事重启可继续参赛，组委会会保留其参赛资格。

除北马被延期外，同时被延期的还有原定于10月29日—30日举办的北京·马拉松博览会及原定10月30日举办的北京马拉松阿迪达斯亲子跑活动。

创办于1981年的北京马拉松是中国历史最悠久的马拉松赛事，也是经国际田径联合会（IAAF）认证，中国最高水平的马拉松赛，今年的参赛规模预计为三万人。

数日前，原定于本月24日举行的武汉马拉松（简称汉马）比赛也因疫情延期。武汉马拉松组委会21日发布通告说，因近期国内多地出现本土确诊病例，为防范疫情扩散风险，2021武汉马拉松延期举办，具体比赛时间另行通知。

