沃尔玛旗下会员店被指涉在中国“二选一”

“二选一”风波从电商平台蔓延到商超会员店，美国连锁零售商沃尔玛旗下的山姆会员店被指在中国涉嫌压迫商家停止与会员店合作。

法国家乐福会员商店上周五（22日）在微博上刊登发给会员们的致歉信，指责竞争对手在家乐福中国第一家会员店开业当天，施压供应商回购买空相关商品，使得不少会员消费者无法购买。

家乐福会员商店说：“竞对持续向一些品牌施压，如果该品牌供货给家乐福会员店，就下架该品牌在竞对的产品。”会员店已向相关部门举报。

致歉信并没有提到竞争对手的身份，但中国澎湃新闻引述消息人士报道，这个对手是山姆会员店。

“二选一”行为指的是平台利用优势地位和商家的依赖性，强迫中小商家在平台间“二选一”，如果商家被发现在其他平台销售，平台会对商家进行惩处甚至直接下线其所有商品。

阿里巴巴集团旗下零售平台盒马X会员店总经理长隐也申诉，会员店从去年10月首店开业至今，长期遭遇类似情况。在上海以外的城市，有供应商迫于压力，停止了与盒马X会员店的合作。

长隐说，盒马X会员店与家乐福会员店将在采购层面保持密切沟通，共同努力破解目前正在面临的局面。盒马也打算向相关部门举报。

另有知情人士透露，盒马首家X会员店也遭遇小部分供应商“买空”商品的状况。

沃尔玛答复澎湃新闻的询问时说：“山姆一向注重合法合规经营。我们欢迎良性竞争，因为这终将对会员有益。同时我们也大力呼吁和倡导业界：企业应专注自身特色的开发，不断对商品和服务进行创新。这是整个行业良性健康发展的基础。商品复制和同质化竞争，真正损失的将是广大消费者的利益。”