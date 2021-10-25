中国外交部吁美勿纵容台湾扩大台独空间

美台高级官员举行国际组织工作视讯会议，讨论“支持台湾有意义参与联合国”，中国大陆外交部今天（25日）回应时敦促美方遵守联大决议，停止发表不负责任言论，“不得纵容支持台湾当局扩大台独空间”。

美国在台协会（AIT）与台湾驻美代表处上周五召集美国国务院与台湾外交部高级官员召开视讯会议，讨论扩大台湾参与联合国与其他国际组织议题。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应说，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，1971年通过的联大第2758号决议，已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题。

汪文斌指出，联合国系统各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议，包括美国在内的联合国广大会员国均承认世界上只有一个中国，“台湾地区参与国际组织活动，必须按照一个中国原则处理”。

他强调，台湾当局企图携洋自重，拓展所谓国际空间，实质是谋求扩大台独分裂空间，敦促美方遵守联大第2758号决议，停止与台官方往来，停止发表不负责任的言论，不以任何形式向台独势力发出错误信号，不得纵容支持台湾当局扩大台独空间。

连日来，中国大陆官方已多次发声警示美国勿向台独势力发出错误信号。

中国前任驻美大使崔天凯今天在中国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上称，美国操弄台湾问题的意图不会得逞。

针对美国国务院东亚事务副助卿华自强本月21日称“希望帮助台湾有意义地参与联合国活动”，崔天凯说，50年前通过的联合国大会第2758号决议已经说得清清楚楚，世界上只有一个中国，“其实美国人当时也认了，现在为什么要‘翻案’，其实另有所图。但是这个意图是不会得逞的，我们是不会让它得逞的。”

中国驻美国大使馆发言人前天也发表声明称，美国务院东亚局官员所谓中国“滥用”联大第2758号决议将台湾排除在联合国活动之外的言论罔顾事实、混淆视听，本质就是要在国际上制造“一中一台”，公然挑战一个中国原则，中方坚决反对并向美方提出严正交涉。