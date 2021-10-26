美入境新规认可疫苗不包括台湾高端

美国白宫今天宣布入境新规，11月8日起所有外籍旅客须打完两剂获美国FDA或WHO核准疫苗才可入境，其中不包括台湾自产的高端疫苗。

综合台湾中时电子报、中央社报道，根据白宫今天提供的资料，受认可的疫苗包括莫德纳（Moderna）、辉瑞/BNT、强生（Johnson & Johnson）、阿斯利康（AstraZeneca）、印度版AZ疫苗Covishield、中国国药和中国科兴疫苗。台湾自产高端疫苗目前并不在列。

对于美国是否可能扩大认可不在WHO紧急使用名单上的疫苗，美国一名资深官员今天在背景简报会上回答称可能性不高。

这名官员表示，美国之所以选择FDA与WHO认可名单，是因为这些疫苗经过容易定义的国际认可标准程序。但官员强调，WHO与旗下免疫专家战略咨询小组（SAGE）将定期检视紧急使用清单，待其他特定疫苗效力数据出炉，未来也会经过审查程序。

另一方面，台湾卫福部长陈时中昨天透露，政府采购的高端疫苗很有可能会打不完。陈时中在立法院答询时说，目前高端疫苗接种约136万剂，库存尚有223万剂，效期为6个月。

被国民党立委洪孟楷质问是否要将多余的高端疫苗送出去，陈时中回应称，“与很多国家接洽这个事情，但不方便透露哪些国家”。