台电影《时光机》陷台独风波 艺人陈立农解除合作

台湾艺人陈立农主演、改编自大陆作家DTT同名作品的台湾电影《时光机》昨天开机，但因该片获台湾官方资助，其导演兼编剧的蔡怡芬还被质疑台独问题，影片被大陆网民抵制并要求陈立农做出回应。陈立农于昨晚宣布不再参演《时光机》。

综合观察者网和联合报报道，由爱奇艺IP授权改编的台湾电影《时光机》宣布开机，男主角由主要在大陆发展的台湾艺人陈立农饰演，影片将在中国大陆及港澳台地区同步发行。此外，影片还获得台湾官方1000万元（新台币，48.3万新元）补助。

但在影片导演蔡怡芬被爆出多次在社交媒体发布疑似支持台独、港独与抹黑大陆的言论，以及影片获得台湾官方资助后，该片在宣布开机当天即遭到了大量大陆网民及陈立农粉丝的质疑和抵制。网民要求陈立农做出回应，呼吁坚决抵制“分裂祖国”的电影，警告“国家面前无偶像”。

陈立农工作室昨天晚上八点半发声明宣布与电影《时光机》拍摄方解除合作关系，且不再会以任何形式参与。声明表示，陈立农本人始终坚持“一个中国”原则不动摇，此立场不容置疑。

声明还称，若后续仍有平台、媒体及个人发布恶意揣测的报道，并以此误导读者、模糊视听、制造混乱损害到陈立农声誉，将提出严厉谴责，并保留一切追究法律责任的权利。

出生于台湾的陈立农于2018年参加爱奇艺男团选修节目《偶像练习生》，以亚军成绩成功出道，绝大部分的演艺工作集中在大陆。