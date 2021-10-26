王毅与阿塔高层会面 吁各方理性务实接触阿塔

中国外长王毅昨天（25日）在卡塔尔与阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔会面时说，他希望并相信阿塔会彻底同东伊运等一切恐怖组织划清界限，并呼吁各方理性务实同阿塔接触。

据新华社报道，王毅应卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德的邀请，昨天起在卡塔尔展开两天访问，并在访问卡塔尔期间，于首都多哈与巴拉达尔会面。

王毅说，东伊运对中国国家安全和领土完整构成现实威胁，也对阿富汗国内稳定和长治久安造成危害。

王毅强调，中国一贯尊重阿富汗主权、独立和领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运和选择发展道路。中国从不干涉阿富汗内政，从不谋取私利，从不谋求势力范围，坚定奉行面向阿富汗全体人民的友好政策，支持阿富汗稳局重建的努力。中国重视当前阿富汗国内面临的人道主义困难，敦促美西方解除制裁，呼吁各方理性务实同阿塔接触，助力阿富汗走上良性发展道路。中国愿继续在力所能及的范围内，提供人道主义物资援助，同国际社会一道，帮助阿富汗缓解暂时困难，实现经济重建和自主发展。

他也说，阿富汗当前正处在由乱转治的关键阶段，迎来真正掌握自身命运、实现包容和解、推动国家重建的历史性契机，同时也面临人道、经济、反恐、治理四重挑战。克服这些困难，需要国际社会更多理解支持，也希望阿塔进一步展现开放包容，团结阿各民族、各派别共同致力于和平重建，切实保护妇女儿童权益，奉行睦邻友好政策，建设符合人民愿望、顺应时代潮流的现代化国家。

王毅也将在多哈，与阿富汗临时政府代理外长穆塔基会面。

这是王毅时隔三个月后再次与阿塔代表会面。王毅7月在天津会见访华的塔利班代表，并与他们合影，引发外界猜测中国最终可能承认塔利班政权。

在这之后，包括驻阿富汗大使王愚在内的中国官员几次与塔利班代表接触。中国政府9月向阿富汗提供紧急人道主义援助物资，王愚当时与阿富汗临时政府难民事务部代理部长哈利勒·哈卡尼在首都喀布尔国际机场，共同主持物资交接仪式。

在王毅与阿塔代表在多哈会面前，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上强调，此次会面既是双方今年7月天津会晤等历史交往的延续，也是阿塔成立临时政府后双方的首次高层会晤。双方将借此机会，就阿富汗局势和共同关心的议题深入交换意见。