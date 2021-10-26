刘鹤与美财长通话：加强宏观政策沟通十分重要

中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤今早（26日）应约与美国财政部长耶伦举行视频通话，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行交流。

据中国商务部官网刊登的新闻稿，双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。

双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。中国表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。这是两人时隔四个月后再度通话。

美国财政部则在新闻稿中公布，双方讨论了美中宏观经济和金融发展，并认识到美中两个经济体的发展对全球经济产生重大影响（important implications）。耶伦也坦率（frankly）地提出关切问题，并期待着在未来与刘鹤展开讨论。

自美国拜登政府今年1月上台后，中美经贸高官已举行几次通话。随着中美第一阶段贸易协议所设下的期限将至，刘鹤本月较早前再度与美国贸易代表戴琪通话。中国在那一次的通话中，敦促美国取消加征关税，美国则以此评估双边接触的效果。

双方也在三个方面进行了“务实、坦诚、建设性”的交流，包括应加强双边经贸往来与合作、就中美经贸协议的实施情况交换意见，以及表达各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。

中国在去年1月签署的第一阶段贸易协议中承诺加大采购美国农产品，两年内的采购目标为总额2000亿美元（2716亿新元）。现在距离截止日期只有几个月的时间，但中国采购规模离目标还有一段距离。

彭博社整理出并在本月公布的数据显示，中国从美国进口的商品仅达53%的采购目标，远远落后于目标。彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩（Chad Bown）也预测，中国截至8月只完成了约62%的第一阶段采购目标。

中国商务部上周四（21日）呼吁，中美两国共同努力，为推动落实第一阶段贸易协议创造氛围和条件。

美国贸易代表戴琪本月初也在位于华盛顿的战略与国际研究中心演讲时说，除了将启动有针对性的关税排除程序之外，美国日后也可能扩大关税排除程序范围，中国商务部对此表示欢迎。