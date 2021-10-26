中国发改委：正研究建立规范的煤炭市场价格形成机制

中国国家发改委继昨天发布消息称，本月5日以来，全国统调电厂供煤已连续20日大于耗煤，存煤水平快速提升，今天再发文称，正研究建立规范的煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格回归合理区间。

中国发改委今天在微信公号发文指出，煤炭价格近期出现大幅上涨，社会各方面反映强烈。 按照现行相关法律法规，发改委正研究将煤炭纳入制止牟取暴利的商品范围，已组织开展煤炭行业成本效益调查，测算确定正常情况下煤炭市场平均价格、平均差价率、平均利润率及其合理幅度等。

文章说，在此基础上，将统筹考虑煤炭行业合理成本、正常利润和市场变化，研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，并加强与燃煤发电市场化电价机制的衔接，同时完善配套措施、着力强化监管，对不严格执行市场价格机制的行为，将依法依规严厉查处，引导煤炭市场回归理性，引导煤炭价格回归合理区间，推动煤、电行业持续协调健康发展。

发改委昨天发消息称，本月19日以来电厂供煤大于耗煤均超过100万吨，23日达到200万吨，电厂存煤水平快速提升，电煤安全保障能力大幅提升。本月24 日，统调电厂供煤714万吨，电厂存煤达到9569万吨，比上月底增加1700万吨，可用17天。

发改委表示，随着煤炭产能进一步释放，大秦线检修完毕，电厂供煤将进一步提升。

内蒙、甘肃等地居民上周在多个网络平台反映，今冬取暖用煤价格较去年同期翻倍，给生活造成压力。发改委当时曾发文指出，煤炭是重要基础能源，与国计民生密切相关，目前价格涨幅已完全脱离供求基本面，且临近采暖季，价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。发改委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预措施，促进煤炭价格回归理性的合理区间，确保能源安全稳定供应，让民众温暖过冬。