美众议院共和党人呼吁加强管制 防止美国技术流入中国

美国国会对华强硬的共和党人士正在向美国商务部施压，要求加强出口控制，以防止美国的关键技术落入中国手中。

据《华尔街日报》报道，美国众议院外交事务委员会的共和党人在上周给商务部长雷蒙多的信中敦促采取行动，解决10个“紧急关切”的问题，从加强对半导体和喷气发动机的出口管制，到更新指定受保护的技术清单，不一而足。

这封信是由该委员会级别最高的共和党人、得克萨斯州众议员麦考尔（Michael McCaul）发出的，并由其他16名共和党人签署。

此外，美国总统拜登提名艾斯特维兹（Alan Estevez）担任商务部负责出口管制的部门负责人。阿肯色州共和党参议员科顿（Tom Cotton）和田纳西州共和党参议员哈格蒂（Bill Hagerty）本月采取行动，推迟确认艾斯特维兹的提名。

商务部发言人说，该部致力于“促进美国的出口和技术领先，让美国公司和工人受益”，并寻求保护美国国家安全和促进民主价值观。

她补充说，该部已经以七家中国超级计算机实体支持中国军方为由，对它们实施了出口管制，也针对14个涉侵犯人权的其他实体实施同样的管制措施。

据报道，对于希望拜登政府对中国保持强硬态度的共和党人而言，商务部的对华政策——以及艾斯特维兹的提名——正成为他们面临的考验。

众议院共和党人在他们的信中支持推迟艾斯特维兹的提名确认，直到雷蒙多应他们的要求采取行动，因为“这些行动对于阻止技术流入我们最重要的外国对手至关重要”。

在信中，麦考尔和同僚呼吁商务部进一步限制对中国最大的芯片制造商中芯国际的出口，并限制中国人使用美国的电子设计自动化软件来制造芯片。

信中也说，商务部对华为实施的一套严格的出口管制措施发挥了作用，令这家中国电信巨头无法获得美国技术，同时没有对美国供应商造成重大影响，并敦促将这种做法作为蓝本，用于所有推进中国军事能力以及侵犯人权的实体。